صحة غزة: تلقينا رسالة من الاحتلال بإخلاء المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مدير عام صحة غزة، منير البرش بأنه تلقى رسالة من الاحتلال تدعي وجود نشاط عسكري بالمستشفى الإندونيسي وتهدد بالرد خلال 4 ساعات، وتطالب بإخلاء المستشفى.



وقال البرش، فجر اليوم الأربعاء، نتوقع مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي بعد تهديد الاحتلال بالتدخل خلال 4 ساعات.



ولاحقا ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتلت أبراج الإسكان مقابل المستشفى الإندونيسي وأطلقت النار تجاه الأهالي في مشروع بيت لاهيا ومحيطها شمال غزة.

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