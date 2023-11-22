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صحة غزة: تلقينا رسالة من الاحتلال بإخلاء المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

11/22/2023 1:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مدير عام صحة غزة، منير البرش بأنه تلقى رسالة من الاحتلال تدعي وجود نشاط عسكري بالمستشفى الإندونيسي وتهدد بالرد خلال 4 ساعات، وتطالب بإخلاء المستشفى.


وقال البرش، فجر اليوم الأربعاء، نتوقع مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي بعد تهديد الاحتلال بالتدخل خلال 4 ساعات.


ولاحقا ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتلت أبراج الإسكان مقابل المستشفى الإندونيسي وأطلقت النار تجاه الأهالي في مشروع بيت لاهيا ومحيطها شمال غزة.

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