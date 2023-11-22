صحة غزة: تلقينا رسالة من الاحتلال بإخلاء المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مدير عام صحة غزة، منير البرش بأنه تلقى رسالة من الاحتلال تدعي وجود نشاط عسكري بالمستشفى الإندونيسي وتهدد بالرد خلال 4 ساعات، وتطالب بإخلاء المستشفى.
وقال البرش، فجر اليوم الأربعاء، نتوقع مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي بعد تهديد الاحتلال بالتدخل خلال 4 ساعات.
ولاحقا ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتلت أبراج الإسكان مقابل المستشفى الإندونيسي وأطلقت النار تجاه الأهالي في مشروع بيت لاهيا ومحيطها شمال غزة.
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