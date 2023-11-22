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الدويري يكشف سر عبوة متفجرات أبو عبيدة الناسفة

11/22/2023 1:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري انه بالنسبة لعبوة شواظ التي تحدث عنها أبو عبيدة في كلمته الأخيرة أنها تصنيع محلي لكتائب القسام وطورت مرارا حتى وصلت للجيل السابع الأصغر حجما والأكثر فعالية، وتتميز بخفة الوزن وسهولة النقل.
وبين أنها تعمل على طريقة الدائرة الكهربائية وتخترق الفولاذ بـ38 سنتيمترا، حيث تحتوي على 3.5 كيلوغرامات من المتفجرات.

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