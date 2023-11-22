الدويري يكشف سر عبوة متفجرات أبو عبيدة الناسفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري انه بالنسبة لعبوة شواظ التي تحدث عنها أبو عبيدة في كلمته الأخيرة أنها تصنيع محلي لكتائب القسام وطورت مرارا حتى وصلت للجيل السابع الأصغر حجما والأكثر فعالية، وتتميز بخفة الوزن وسهولة النقل.
وبين أنها تعمل على طريقة الدائرة الكهربائية وتخترق الفولاذ بـ38 سنتيمترا، حيث تحتوي على 3.5 كيلوغرامات من المتفجرات.
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