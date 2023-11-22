روسيا ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية المعلن بين إسرائيل وحماس.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن زاخاروفا قولها إن "موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس حول هدنة إنسانية من أربعة أيام" مشددة على أن "هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية التصعيد في النزاع".
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