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أردوغان يوجه تحذيرا لإسرائيل بشأن سلاحها النووي

11/22/2023 1:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستطرح مبادرات في مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بحيازة إسرائيل للقنبلة الذرية.


وأشار أردوغان، متحدثا في منتدى أعمال في الجزائر، إلى أن وجود أسلحة ذرية لدى إسرائيل، يشكل تهديدا لأمن تركيا.


في وقت سابق، اتهم أردوغان مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقاعس بعد "اعتراف" إسرائيل بوجود أسلحة نووية لديها.


وأضاف الرئيس التركي: "إسرائيل لديها قنبلة ذرية، وقد قدمنا شكوى إلى الجهات المعنية وما زلنا نفعل ذلك. سنطرح مبادرات في مجلس الأمن الدولي وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه القضية التي تهدد أمن المنطقة بأكملها، بما في ذلك تركيا".

روسيا اليوم


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