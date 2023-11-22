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قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

11/22/2023 1:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت قناة الجزيرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم، قصفاً مدفعياً مكثفاً في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.


وأضافت أن قوات الاحتلال شنت قصفا مدفعيا على شارع يافا شرق مدينة غزة.


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