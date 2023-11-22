قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
التاريخ
11/22/2023 1:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت قناة الجزيرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم، قصفاً مدفعياً مكثفاً في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وأضافت أن قوات الاحتلال شنت قصفا مدفعيا على شارع يافا شرق مدينة غزة.
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