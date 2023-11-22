طولكرم : شهداء وجرحى في قصف واقتحام اسرائيلي لمخيم طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN / تحدثت أنباء عن ارتقاء 5 شهداء، واصابة عدد من المواطنين جرى اعتقال أحدهم بعد اقتحام قوات الاحتلال لقسم الطوارىء بمستشفى ثابت ثابت الحكومي، فجر اليوم الأربعاء،
في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم.
وأكدت مصادر
محلية بالمخيم استشهاد 5 مواطنين (..) دون أن يتسنى تأكيد ذلك من قبل مصادر صحية جراء محاصرة قوات الاحتلال لمستشفيات طولكرم، ومحاولاتها اختطاف جثامينهم واعتقال المصابين.
وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن
إصابة 3 شبان على الأقل،
بينما قصفت في وقت لاحق تجمعات لمواطنين
في غضون ذلك، ضربت قوات الاحتلال حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.
كما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل في مدينة طولكرم وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية.
وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال
مستشفى الاسراء التخصصي، واقتحمت ساحة طوارىء مستشفى الشهيد ثابت، وفتشت سيارات
الاسعاف التي تقل مصابي المخيم.
واقتحمت قوات الاحتلال، منتصف ليل الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم وسط اندلاع مواجهات.
وأفادت المصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.
وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياته على مداخل المخيم، ودفع بجرافتين مجنزرتين الى المنطقة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".
وأحدث العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم طولكرم، دمارا كبيرا في الشوارع والبنية التحتية وممتلكات المواطنين.
وصباح اليوم،
تمكنت طواقم الاسعاف من نقل اصابتين الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، أحداها خطيرة بعد اصابته بشظايا صاروخ من طائرة مسيرة بالوجه والصدر والرأس،
فيما الاصابة الثانية لطفل (16 عاما)، بشظية في الوجه.
واغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم من جهة شارع المقاطعة بالسواتر الترابية، وجرفت شوارع حارات وأزقة المخيم وأحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية، وممتلكات المواطنين، وقامت
بتفجير غرفة في حارة البلاونة وسط المخيم.
كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وداهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت سكانها للاستجواب، واعتقلت
الشاب معتصم الكامل بعد مداهمة منزله.
وأعلنت القوى
الوطنية والاسلامية في طولكرم اليوم الأربعاء،
اضرابا شاملا لجميع مناحي الحياة
حدادا على أرواح شهداء مخيم طولكرم.
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