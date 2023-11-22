طولكرم : شهداء وجرحى في قصف واقتحام اسرائيلي لمخيم طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN / تحدثت أنباء عن ارتقاء 5 شهداء، واصابة عدد من المواطنين جرى اعتقال أحدهم بعد اقتحام قوات الاحتلال لقسم الطوارىء بمستشفى ثابت ثابت الحكومي، فجر اليوم الأربعاء،في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم.

وأكدت مصادر

محلية بالمخيم استشهاد 5 مواطنين (..) دون أن يتسنى تأكيد ذلك من قبل مصادر صحية جراء محاصرة قوات الاحتلال لمستشفيات طولكرم، ومحاولاتها اختطاف جثامينهم واعتقال المصابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن

إصابة 3 شبان على الأقل،

بينما قصفت في وقت لاحق تجمعات لمواطنين

في غضون ذلك، ضربت قوات الاحتلال حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.

كما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل في مدينة طولكرم وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال

مستشفى الاسراء التخصصي، واقتحمت ساحة طوارىء مستشفى الشهيد ثابت، وفتشت سيارات

الاسعاف التي تقل مصابي المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال، منتصف ليل الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت المصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياته على مداخل المخيم، ودفع بجرافتين مجنزرتين الى المنطقة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".

وأحدث العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم طولكرم، دمارا كبيرا في الشوارع والبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وصباح اليوم،

تمكنت طواقم الاسعاف من نقل اصابتين الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، أحداها خطيرة بعد اصابته بشظايا صاروخ من طائرة مسيرة بالوجه والصدر والرأس،

فيما الاصابة الثانية لطفل (16 عاما)، بشظية في الوجه.

واغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم من جهة شارع المقاطعة بالسواتر الترابية، وجرفت شوارع حارات وأزقة المخيم وأحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية، وممتلكات المواطنين، وقامت

بتفجير غرفة في حارة البلاونة وسط المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وداهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت سكانها للاستجواب، واعتقلت

الشاب معتصم الكامل بعد مداهمة منزله.

وأعلنت القوى

الوطنية والاسلامية في طولكرم اليوم الأربعاء،

اضرابا شاملا لجميع مناحي الحياة

حدادا على أرواح شهداء مخيم طولكرم.