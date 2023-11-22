النص الكامل لاتفاقية الهدنة وتبادل الاسرى في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت حركة حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، التفاصيل الكاملة حول اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وتاليا البيان:

‏انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الفلسطيني الصَّابر المرابط، وسعينا الحثيث لتعزيز صمود

أهلنا الأبطال في قطاع غزَّة العزَّة، وإغاثتهم وتضميد جراحهم، وعملاً على ترسيخ إرادة

مقاومتنا المظفرة في السَّابع من أكتوبر في

مواجهة العدو الصهيوني.

‏وبعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة، نعلن بعون الله تعالى وتوفيقه عن توصّلنا إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت ) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة، يتم بموجبها:

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وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة،

ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة .

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إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية و الوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

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إطلاق سراح

50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من

سجونه الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

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وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة

أيام.

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وقف حركة الطيران في (الشمال)

لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة

4:00 مساء.

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خلال فترة الهدنة يلتزم

الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

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ضمان حرية حركة الناس ( من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين.

‏إنَّ بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دوماً على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها.

‏إننا

في الوقت الذي نعلن فيه

التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان.

‏ونَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وصبرهم ورباطهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله.

‏حركة المقاومة الإسلامية - حماس

‏الأربعاء : 08 جمادى الأولى 1445هـ

‏‌‌الموافق: 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م

‏الموقع الرسمي- حركة حماس