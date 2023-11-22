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3 أميركيات من الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس

11/22/2023 12:30:11 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن البيت الأبيض أن ثلاث أميركيات إحداهن طفلة في عداد الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس.

قال مسؤول أميركي بارز إن ثلاثة أميركيين تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي من المتوقع أن يكونوا من بين 50 محتجزا على الأقل ستطلق الحركة الفلسطينية سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل والولايات المتحدة وقطر.

وقال المسؤول إن الثلاثة بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، وكان والداها من بين أكثر من 1200 شخص قتلوا في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وقال المسؤول، إن من المرجح أن يجري إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين، معظمهم من النساء والأطفال، بمجرد توقف القتال. وقال المسؤول إن من المتوقع إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين بعد 24 ساعة من إعلان الاتفاق، ومن المرجح أن يجري إطلاق سراح أول مجوعة صباح الخميس.

وقال المسؤول "أود أن أقول إن هناك ما لا يقل عن 50 من النساء والأطفال خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام"، وذلك من دون تقديم ذكر تفاصيل عن أي جنسيات أخرى من المتوقع إطلاق سراحهم.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا السماح بوصول المزيد من مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. ويأمل المسؤولون أن يتم الالتزام بالهدنة في شمال إسرائيل حيث وقعت اشتباكات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.

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