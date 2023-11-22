3 أميركيات من الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلن البيت الأبيض أن ثلاث أميركيات إحداهن طفلة في عداد الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس.
قال مسؤول أميركي بارز إن ثلاثة أميركيين تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي من المتوقع أن يكونوا من بين 50 محتجزا على الأقل ستطلق الحركة الفلسطينية سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل والولايات المتحدة وقطر.
وقال المسؤول إن الثلاثة بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، وكان والداها من بين أكثر من 1200 شخص قتلوا في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
وقال المسؤول، إن من المرجح أن يجري إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين، معظمهم من النساء والأطفال، بمجرد توقف القتال. وقال المسؤول إن من المتوقع إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين بعد 24 ساعة من إعلان الاتفاق، ومن المرجح أن يجري إطلاق سراح أول مجوعة صباح الخميس.
وقال المسؤول "أود أن أقول إن هناك ما لا يقل عن 50 من النساء والأطفال خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام"، وذلك من دون تقديم ذكر تفاصيل عن أي جنسيات أخرى من المتوقع إطلاق سراحهم.
وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا السماح بوصول المزيد من مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. ويأمل المسؤولون أن يتم الالتزام بالهدنة في شمال إسرائيل حيث وقعت اشتباكات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.
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