الرئيس الأمريكي بايدن يرحب باتفاق إسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة



رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بالاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح المحتجزين الذين اقتادتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى غزة خلال هجومها على إسرائيل.

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأضاف بايدن أن الاتفاق يجب أن يعيد أيضا المزيد من الأمريكيين.

وقال في بيان "اتفاق اليوم يجب أن يعيد المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا".

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