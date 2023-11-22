الخارجية القطرية : التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار لاربع ايام والتوصل لصفقة تبادل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة /PNN/ أعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الاحتلال وحركـــة حماس،
وبحسب وزارة الخارجية الامريكية سيتم الإعلان عن توقيت بداية وقف اطلاق المار خلال ٢٤ ساعة، وستستمر الهدنة لـ4 أيام قابلة للتمديد.
مصادر عبرية قالت فجر اليوم ان حكومة الاحتلال صادقت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس عقب جلسة استمرت حتى ساعات الفجر الاولى.
و نشرت اذاعة جيش الاحتلال“مشاهد من اجتماع مجلس الوزراء الليلة وفجر اليوم وهو في اجتماع للمصادقة على صفقة الاسرى ”.
من ناحيتها اعلنت حركة حماس التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار مؤقت قابلة للتمديد بعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة
لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة.
وقالت حركة حماس في بيان لها انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا وعملاً على ترسيخ إرادة شعبنا وبعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة، نعلن عن توصّلنا إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة، يتم بموجبها:
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة،
ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.
كما ينص الاتفاق على إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية و الوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.
كما يتضمن الاتفاق على إطلاق سراح
50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من
سجونه الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.
ويتضمن الاتفاق نقل الاسرى من قطاع غزة وتسليمهم للصليب الاحمر ومن ثم نقلهم للجانب المصري وبعد وصولهم للجانب المصري تقوم إسرائيل باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين .
وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام و وقف حركة الطيران في (الشمال)
لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة
4:00 مساء.
و خلال فترة الهدنة يلتزم
الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.
وينص الاتفاق ايضا ضمان حرية حركة الناس
من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين.
كما بنص الاتفاق على بقاء قوات الاحتلال في مواقعها داخل القطاع والالتزام بوقف اطلاق النار و وقف حركة حماس كافة عملياتها العسكرية.
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