الخارجية القطرية : التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار لاربع ايام والتوصل لصفقة تبادل

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة /PNN/ أعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الاحتلال وحركـــة حماس،

وبحسب وزارة الخارجية الامريكية سيتم الإعلان عن توقيت بداية وقف اطلاق المار خلال ٢٤ ساعة، وستستمر الهدنة لـ4 أيام قابلة للتمديد.

مصادر عبرية قالت فجر اليوم ان حكومة الاحتلال صادقت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس عقب جلسة استمرت حتى ساعات الفجر الاولى.

و نشرت اذاعة جيش الاحتلال“مشاهد من اجتماع مجلس الوزراء الليلة وفجر اليوم وهو في اجتماع للمصادقة على صفقة الاسرى ”.

من ناحيتها اعلنت حركة حماس التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار مؤقت قابلة للتمديد بعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة

لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة.

وقالت حركة حماس في بيان لها انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا وعملاً على ترسيخ إرادة شعبنا وبعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة، نعلن عن توصّلنا إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة، يتم بموجبها:

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة،

ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.



كما ينص الاتفاق على إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية و الوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

كما يتضمن الاتفاق على إطلاق سراح

50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من

سجونه الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

ويتضمن الاتفاق نقل الاسرى من قطاع غزة وتسليمهم للصليب الاحمر ومن ثم نقلهم للجانب المصري وبعد وصولهم للجانب المصري تقوم إسرائيل باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين .

وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام و وقف حركة الطيران في (الشمال)

لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة

4:00 مساء.

و خلال فترة الهدنة يلتزم

الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

وينص الاتفاق ايضا ضمان حرية حركة الناس

من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين.

كما بنص الاتفاق على بقاء قوات الاحتلال في مواقعها داخل القطاع والالتزام بوقف اطلاق النار و وقف حركة حماس كافة عملياتها العسكرية.