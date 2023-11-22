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بيان عاجل صادر عن حماس فجر اليوم الاربعاء

11/22/2023 12:19:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس فجر الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام مع إسرائيل.
جاء ذلك في بيان صادر عن حماس بعد ساعة من إعلان الحكومة الإسرائيلية الموافقة على صفقة تبادل أسرى على مدار 4 أيام.

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