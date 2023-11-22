بيان عاجل صادر عن حماس فجر اليوم الاربعاء
التاريخ
11/22/2023 12:19:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس فجر الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام مع إسرائيل.
جاء ذلك في بيان صادر عن حماس بعد ساعة من إعلان الحكومة الإسرائيلية الموافقة على صفقة تبادل أسرى على مدار 4 أيام.
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