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بيان عاجل صادر عن دولة قطر بشأن الأحداث الراهنة

11/22/2023 12:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت قطر فجر الأربعاء، عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الأعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.
ويشمل الاتفاق بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية القطرية، تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية.
تؤكد قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.




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