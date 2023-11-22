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اول تعليق من بايدن على اتفاق الهدنة بين المقاومة والاحتلال

11/22/2023 12:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحب الرئيس الأميركي جو بايدن باتفاق الهدنة المتضمن إطلاق سراح الأسرى بين الاحتلال وحماس، الذي أُعلن عن التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة ومعقدة.

وقال بايدن يفترض أن يعيد الاتفاق المزيد من الرهائن الأمريكيين، مضيفاً أنه لن يتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا.

وبين أنه يقدر تعهد نتنياهو بدعم الهدنة لضمان تنفيذ الاتفاق وتوفير مساعدات إضافية للتخفيف من معاناة الأسر في غزة.


وأعلن فجر اليوم عن الوصول الى اتفاق حول اطلاق هدنة وتبادل اسرى بين الاحتلال وحماس، ستستمر 4 أيام قابلة للتمديد، سيتم الإعلان عن توقيت بدايتها خلال 24 ساعة.


ويشمل الاتفاق تبادل 50 امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين، وستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وتسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية.

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