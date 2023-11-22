متى يدخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل اعلام فلسطينية، أن اتفاق الهدنة المؤقتة سيدخل حيز التنفيذ ظهر غدٍ الخميس.
وأضافت أنه سيتم بموجب الخطة إطلاق سراح أول الأسرى لدى الطرفين.
وأعلن فجر اليوم عن التوصل الى اتفاق حول إطلاق هدنة وتبادل أسرى بين الاحتلال وحماس، ستستمر 4 أيام قابلة للتمديد، يتم فيها إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الاسرى بسجون الاحتلال.
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