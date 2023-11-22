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متى يدخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ ؟

11/22/2023 12:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل اعلام فلسطينية، أن اتفاق الهدنة المؤقتة سيدخل حيز التنفيذ ظهر غدٍ الخميس.
وأضافت أنه سيتم بموجب الخطة إطلاق سراح أول الأسرى لدى الطرفين.
وأعلن فجر اليوم عن التوصل الى اتفاق حول إطلاق هدنة وتبادل أسرى بين الاحتلال وحماس، ستستمر 4 أيام قابلة للتمديد، يتم فيها إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الاسرى بسجون الاحتلال.


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