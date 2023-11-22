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جيش الاحتلال يُعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة

11/22/2023 12:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد ضباطه خلال القتال المتواصل مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.


وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها لقتلى جيش الاحتلال إلى نحو 71 منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي بقطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

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