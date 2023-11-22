جيش الاحتلال يُعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد ضباطه خلال القتال المتواصل مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها لقتلى جيش الاحتلال إلى نحو 71 منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي بقطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
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