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تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء

11/22/2023 12:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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