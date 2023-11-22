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ارتقاء 6 فلسطينيين في الضفة بقصف الاحتلال لمناطق في طولكرم وقلقيلية

11/22/2023 12:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 6 مواطنين فلسطينيين في طولكرم وقلقيلية، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم بثلاث تفجيرات بمواطنين في المخيم ما أدى لارتقاء 5 شبان، فيما أستشهد السادس برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لبلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن الشاب أمير عبد الرحمن مجد (30 عاماً)، استشهد متأثرًاً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الظهر، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية.
وأطلق جيش الاحتلال النار صوب الشهيد خلال اقتحام عزون باستهداف مباشر، علماً أنه كان يعمل سائق مركبة عمومية على خط عزون - قلقيلية.
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