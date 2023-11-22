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حالة الطقس لـ 3 ايام قادمة

11/22/2023 12:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق و جنوب شرق المملكة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أقصى مناطق البادية الشرقية.
وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتكون الأجواء السبت لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.

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