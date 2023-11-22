الأمم المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا

الأمم المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا
التاريخ
11/22/2023 12:19:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا آخر باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية.
وقال غوتيريس في بيان إن "أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة" .
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