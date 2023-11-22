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الأمم المتحدة تعلن وصول 171 مليون دولار استجابة لندائها بشأن غزة

11/22/2023 12:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 171 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.


وقال المكتب المبلغ إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 14 % من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبلغا إضافيا بقيمة 250 مليون دولار تعهدت به الدول الأعضاء، ما يرفع مستوى تمويل إلى 32%.


وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

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