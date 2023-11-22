-->

Wednesday, 22 November 2023 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية بالضفة

11/22/2023 12:19:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، إن الشاب أمير عبد الرحمن مجد (30 عاماً)، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عزون شرق المدينة بعد اقتحامها.
يأتي ذلك بالتزامن مع عدة اقتحامات وعمليات نفذها جيش الاحتلال في الضفة فجر اليوم، أبرزها في طولكرم حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منزلا في المخيم.




MENAFN22112023000208011052ID1107468872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث