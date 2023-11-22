استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، إن الشاب أمير عبد الرحمن مجد (30 عاماً)، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عزون شرق المدينة بعد اقتحامها.
يأتي ذلك بالتزامن مع عدة اقتحامات وعمليات نفذها جيش الاحتلال في الضفة فجر اليوم، أبرزها في طولكرم حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منزلا في المخيم.
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