طلائع القوات البحرينية المشاركة في تمرين تكامل 1 تصل إلى الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) وصلت إلى الكويت مساء اليوم الثلاثاء عبر منفذ النويصيب طلائع قوات مملكة البحرين المشاركة في تمرين «تكامل 1».
وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن التمرين ستنفذ فعالياته في منطقة التدريب «الأديرع ـ الأبرق» الواقعة شمال غرب البلاد من 26 الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل بقيادة الجيش الكويتي ممثلا في تشكيلات من القوة البرية وقوات درع الجزيرة.
وذكرت الوزارة أنه سيستمر توافد بقية القوات المشاركة في التمرين عبر المنافذ الثلاثة (الجوية ـ البرية ـ البحرية) خلال الأيام القليلة القادمة.
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