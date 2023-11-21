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طلائع القوات البحرينية المشاركة في تمرين تكامل 1 تصل إلى الكويت

11/21/2023 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت إلى الكويت مساء اليوم الثلاثاء عبر منفذ النويصيب طلائع قوات مملكة البحرين المشاركة في تمرين «تكامل 1».
وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن التمرين ستنفذ فعالياته في منطقة التدريب «الأديرع ـ الأبرق» الواقعة شمال غرب البلاد من 26 الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل بقيادة الجيش الكويتي ممثلا في تشكيلات من القوة البرية وقوات درع الجزيرة.
وذكرت الوزارة أنه سيستمر توافد بقية القوات المشاركة في التمرين عبر المنافذ الثلاثة (الجوية ـ البرية ـ البحرية) خلال الأيام القليلة القادمة.

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