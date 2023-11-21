-->

Wednesday, 22 November 2023 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الشباب أنشطة متنوعة في معرض الكويت للكتاب

11/21/2023 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الهيئة العامة للشباب إنها ستقيم أنشطة متنوعة في معرض الكويت الدولي الـ 46 للكتاب الذي ينطلق اليوم في أرض المعارض بمنطقة مشرف طوال أيامه التي تستمر حتى الثاني من ديسمبر في عدة مجالات ثقافية واجتماعية وعلمية تلقى اهتماما شبابيا.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة أسرار الأنصاري لـ «كونا» إن تلك الأنشطة تعطي مساحة تفاعلية ثقافية لفئتي النشء والشباب، مشيرة أيضا إلى تنظيم محاضرات وجلسات حوارية وورش بمشاركة نخبة من الشباب المتميزين.
وذكرت الأنصاري أن من أبرز هذه الأنشطة عقد حلقات نقاشية عن مواضيع ثقافية مثل القصص المصورة ومسرح الدمى وسرد القصة واكتشاف المسرح لأول مرة، إضافة إلى استضافة كتاب وروائيين كبار عبر جلسات نقاشية مع الشباب، فضلا عن إقامة فعاليات خاصة بالأطفال والعديد من اللقاءات مع الشباب الكويتي المهتم بالثقافة.
وبينت أن مشاركة الهيئة تنطلق من أن المعرض يشكل ميدانا مهما لتبادل الأفكار والخبرات مع الشباب، وتمثل فرصة لهم لاستكشاف آفاق جديدة من الفكر والإبداع وتسهم في تنمية الوعي الثقافي وتشجع على القراءة والتعلم المستمر وهذه الجهود أمر مهم لدعم وتمكين الشباب، مؤكدة أن هذه الخطوة تجسد دعم الهيئة للمشاريع الثقافية في البلاد، إذ ترعى حاليا مبادرة أكاديمية الأدب التي تقيمها رابطة الأدباء الكويتيين حيث تقدم عددا من الدورات والورش التدريبية في مختلف فنون الأدب بهدف صقل المواهب الشبابية في مجال الكتابة الإبداعية.
وأوضحت أن الهيئة تتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإقامة أنشطة مميزة تسهم في توفير مساحات ابداعية للشباب بمختلف المجالات، داعية إياهم الى زيارة جناح الهيئة في صالة رقم 7 والمشاركة بهذه الفعاليات المتنوعة.
وأشادت بتعاون المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع الهيئة في هذا الصدد، مهنئة هذا الصرح الثقافي الكبير بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، والذي كان له دور رائد في تعزيز الثقافة والفنون، وعمل على إثراء الحركة الثقافية والفنية بالبلاد.

MENAFN21112023000130011022ID1107468571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث