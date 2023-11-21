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الأوقاف معرض الكتاب علامة بارزة في المشهد الثقافي الكويتي والعربي

11/21/2023 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أكد مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سامي العازمي مشاركة الوزارة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46 الذي ينطلق اليوم في أرض المعارض صالة 7 برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
وقال العازمي في تصريح صحافي: إن وزارة الأوقاف حريصة على المشاركة بشكل دائم في معرض الكويت الدولي للكتاب انطلاقا من دورها الاجتماعي في تعزيز الشراكة مع الإدارات والمؤسسات المجتمعية في البلاد، كما أنه يسهم في تحقيق رؤية ورسالة وقيم الوزارة المتمثلة في الريادة عالميا بالعمل الإسلامي، وترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية، ونشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية.
وأضاف إن الوزارة تسعى من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية وترسيخ ثوابت الولاء والانتماء للوطن وتحقيق الأمن والأمان لمسيرة الكويت الرائدة نحو الوسطية واعتدال الفكر الوسطي وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش مع الآخر فضلا عن توثيق العلاقات والتواصل مع الجمهور في المناسبات المختلفة.
وذكر أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعد علامة بارزة في المشهدين الثقافي الكويتي والعربي على حد سواء، كما يعد ركيزة مهمة في الساحة الثقافة العربية وهو ما يؤكد مشاركة جهات رسمية ودور النشر العربية في هذا المعرض المهم، متوقعا أن يشهد جناح الوزارة إقبالا كبيرا من الجمهور الذي يحرص على اقتناء الإصدارات الدينية المتنوعة التي تقدمها الوزارة في المعرض.

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