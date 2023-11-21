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وفد من قوة الإطفاء العام يشارك في اجتماع الشراكة العربية التاسع للحد من مخاطر الكوارث

11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك وفد من قوة الإطفاء العام برئاسة العقيد د.مشاري جابر الفرس ضابط الاتصال الوطني لإطار سنداي ويرافقه المقدم فهد محمد العذاب والملازم أول يوسف محمد الختلان، في اجتماع الشراكة العربية التاسع للحد من مخاطر الكوارث الذي يعقد بالإسكندرية في جمهورية مصر العربية.
وقد نوقش في الاجتماع التقدم المحرز والأولويات التي حققتها الدول العربية والمتعلقة بمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث، كما نوقش خلال الاجتماع التحضيرات المتعلقة بالاجتماع العاشر والحادي عشر للشراكة العربية التي سيتم تنظيمهما في الكويت للاستعداد والتحضير للمنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي ستنظمه قوة الإطفاء العام في الكويت عام 2024.
وقد استعرض العقيد د.مشاري حسن أهم الإنجازات التي أحرزتها اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث التي أنشئت بقرار وزاري كإعداد مصفوفة شاملة للكوارث التي قد تتعرض لها الكويت وإجراءات التعامل معها.

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