وفد من قوة الإطفاء العام يشارك في اجتماع الشراكة العربية التاسع للحد من مخاطر الكوارث

(MENAFN
- Al-Anbaa) شارك وفد من قوة الإطفاء العام برئاسة العقيد د.مشاري جابر الفرس ضابط الاتصال الوطني لإطار سنداي ويرافقه المقدم فهد محمد العذاب والملازم أول يوسف محمد الختلان، في اجتماع الشراكة العربية التاسع للحد من مخاطر الكوارث الذي يعقد بالإسكندرية في جمهورية مصر العربية.
وقد نوقش في الاجتماع التقدم المحرز والأولويات التي حققتها الدول العربية والمتعلقة بمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث، كما نوقش خلال الاجتماع التحضيرات المتعلقة بالاجتماع العاشر والحادي عشر للشراكة العربية التي سيتم تنظيمهما في الكويت للاستعداد والتحضير للمنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي ستنظمه قوة الإطفاء العام في الكويت عام 2024.
وقد استعرض العقيد د.مشاري حسن أهم الإنجازات التي أحرزتها اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث التي أنشئت بقرار وزاري كإعداد مصفوفة شاملة للكوارث التي قد تتعرض لها الكويت وإجراءات التعامل معها.
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