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القوة البرية تشارك بمؤتمر اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في چنيف

11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت القوة البرية ممثلة بمجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات برئاسة العميد ركن يوسف العبيدان في مؤتمر دول الأطراف باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المنعقد في جنيف، والذي يستمر حتى 24 الجاري بحضور أكثر من 300 مشارك من 80 دولة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن وفد القوة البرية المشارك بالمؤتمر استعرض جهود هندسة القوة البرية والخبرات المكتسبة في مجال نزع الألغام والتخلص من الذخائر وأهمية تدارك المشاكل الإنسانية الخطيرة بسبب انتشار الذخائر بعد النزاعات المسلحة.
وأوضحت أن الوفد بحث آخر مستجدات الاتفاقية مع الوفود المشاركة في المؤتمر بغية التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحروب.

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