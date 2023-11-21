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مصدر لـ الأنباء تأجيل انتقال إدارة الأحداث للمبنى الجديد إلى الربع الأول من 2024

11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» أنه وفق الخطة الموضوعة من قبل إدارة رعاية الاحداث كان من المتوقع ان يتم نقل جميع النزلاء والأقسام تباعا وبصفة أسبوعية منذ منتصف الشهر الماضي، على أن يتم الانتهاء من ذلك وبدء التشغيل الفعلي للمجمع الجديد خلال ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، غير أن عدم معالجة ملاحظات الوزارة أجل الانتقال وفق الجدول المعتمد، ومن المتوقع أن يتم خلال الربع الأول من 2024.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة، ممثلة في إدارة رعاية الأحدث، أجلت عملية نقل النزلاء وجميع أقسامها من مجمع دور الرعاية الاجتماعية في الصليبخات إلى مبناهم الجديد الكائن بالصليبية، والذي افتتحه الوزير الشهر الماضي، بسبب وجود بعض المشكلات الفنية منها ضعف تدفق المياه إلى المجمع الجديد، إضافة إلى وجود بعض الملاحظات الأخرى التي لم تنجزها وزارة الأشغال حتى الآن.
تجدر الاشارة إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 56100 متر مربع، 35 ألفا منها إنشاءات بتكلفة إجمالية بلغت مع إضافة بعض الأوامر التغييرية على القيمة الأصلية، 18 مليون دينار، حيث يتكون من 8 مبان هي: الإدارة المركزية ومبنى المسجد وصالة الألعاب الرياضية، فضلا عن مباني دور الرعاية الاجتماعية، وتقويم السلوك، والورش المهنية، إلى جانب مبنيي المدرسة والعيادة.

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