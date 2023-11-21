قرعة احتياط الدفعة 3 من الضاحية 4 في جنوب سعد العبدالله اليوم
التاريخ
11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الثالثة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وأن إجراء عملية القرعة ستكون اليوم الأربعاء.
وكانت المؤسسة أعلنت أن أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 30 يونيو 2005 وما قبل. وتشمل القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله 254 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.
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