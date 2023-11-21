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قرعة احتياط الدفعة 3 من الضاحية 4 في جنوب سعد العبدالله اليوم

11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الثالثة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وأن إجراء عملية القرعة ستكون اليوم الأربعاء.
وكانت المؤسسة أعلنت أن أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 30 يونيو 2005 وما قبل. وتشمل القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله 254 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.

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