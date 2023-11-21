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النجاة كرمت زكاة العثمان وزكاة الفحيحيل

11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرّمت جمعية النجاة الخيرية كلا من زكاة العثمان وزكاة الفحيحيل نظرا لدورهما المتميز في العمل الخيري والإنساني خلال عام 2023. وقال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب إن التكريم تم خلال الملتقى الشهري للجمعية بحضور نوري عبدالخالق النوري عضو مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من المسؤولين وموظفي الجمعية، حيث أهدى النوري والشهاب الدروع التذكارية لمسؤولي لجنة زكاة العثمان والفحيحيل بهذه المناسبة.وأعرب الشهاب عن تقديره للجهود والإنجازات التي حققتها اللجان المكرمة خلال 2023، مؤكدا أن هذا النتائج تأتي ثمرة خطط طموحة، ومتابعة مميزة من مسؤولي زكاة العثمان والفحيحيل، مشيرا إلى سعي الجمعية لتحقيق الريادة والتميز في العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.

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