النجاة كرمت زكاة العثمان وزكاة الفحيحيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) كرّمت جمعية النجاة الخيرية كلا من زكاة العثمان وزكاة الفحيحيل نظرا لدورهما المتميز في العمل الخيري والإنساني خلال عام 2023. وقال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب إن التكريم تم خلال الملتقى الشهري للجمعية بحضور نوري عبدالخالق النوري عضو مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من المسؤولين وموظفي الجمعية، حيث أهدى النوري والشهاب الدروع التذكارية لمسؤولي لجنة زكاة العثمان والفحيحيل بهذه المناسبة.وأعرب الشهاب عن تقديره للجهود والإنجازات التي حققتها اللجان المكرمة خلال 2023، مؤكدا أن هذا النتائج تأتي ثمرة خطط طموحة، ومتابعة مميزة من مسؤولي زكاة العثمان والفحيحيل، مشيرا إلى سعي الجمعية لتحقيق الريادة والتميز في العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.
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