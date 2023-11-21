وفد شبابي برنامج مهارات الغد بالبحرين منصة لتبادل الأفكار والمبادرات الهادفة

وفد شبابي برنامج مهارات الغد بالبحرين منصة لتبادل الأفكار والمبادرات الهادفة
التاريخ
11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال وفد شبابي كويتي إن برنامج «مهارات الغد» بالبحرين منصة مهمة لتبادل الأفكار والمبادرات الهادفة، مؤكدا أهمية التجمعات الشبابية الخليجية في تعزيز التعاون وتقارب وجهات النظر. جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أدلى به وفد الشباب المشارك في فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي «مهارات الغد» والذي تستضيفه البحرين بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب البحرينية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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