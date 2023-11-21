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وفد شبابي برنامج مهارات الغد بالبحرين منصة لتبادل الأفكار والمبادرات الهادفة

11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وفد شبابي كويتي إن برنامج «مهارات الغد» بالبحرين منصة مهمة لتبادل الأفكار والمبادرات الهادفة، مؤكدا أهمية التجمعات الشبابية الخليجية في تعزيز التعاون وتقارب وجهات النظر. جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أدلى به وفد الشباب المشارك في فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي «مهارات الغد» والذي تستضيفه البحرين بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب البحرينية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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