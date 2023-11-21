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الإعلام تجري مقابلات للمتقدمين لوظائف رؤساء الأقسام بدءا من الأحد

11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن لجنة تسكين الوظائف الإشرافية في وزارة الإعلام تجري مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظيفة رئيس قسم في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بإدارة المطبعة الحكومية، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
قسم الطبع الساعة 12:30 ظهرا وقسم المتابعة الساعة 1 ظهرا، وذلك الأحد 26 الجاري، وقسم التشغيل الساعة 12:30 ظهرا وقسم الأحكام الحكومية الساعة 1 ظهرا، وذلك يوم 27 الجاري، وقسم الطي والجمع الساعة 12:30 ظهرا وقسم الإعداد وإدخال البيانات الساعة 1 ظهرا يوم 28 الجاري، وقسم التسويق والمتابعة الساعة 1 ظهرا يوم 29 الجاري.

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