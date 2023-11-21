بالفيديو معرفي لدينا خطة عمل كاملة لعضويتنا في مجلس حقوق الإنسان



ملف إعفاء مواطنينا من تأشيرة «شينغن» كامل والموضوع بعهدة البرلمان الأوروبي السفير البلجيكي: دعم الحكومة الكويتية الإنساني للشعب الفلسطيني سخي وثابت



أسامة دياب

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الكويت وبلجيكا والتي وصفها بالمتميزة، مشيرا إلى تطلع البلدين لتعزيزها دائما نحو آفاق أرحب وفي شتى المجالات.

وتابع السفير معرفي، في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة البلجيكية بمناسبة عيد الملك مساء امس الاول في مقر إقامة السفير البلجيكي بحضور حشد من السفراء والديبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد وأصدقاء بلجيكا في الكويت: البلدان الصديقان سيحتفلان بالذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية، مشيرا إلى تتطور العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة من خلال التعاون والتنسيق المثمر اقتصاديا وسياسيا وتنمويا بما يصب في صالح البلدين.

وأشار إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد تزايدا مطردا وهناك مجالات واسعة وواعدة جدا للتعاون، لاسيما السياحي والاستثماري والتعاون المثمر في المجال الصحي.

واستذكر السفير معرفي موقف مملكة بلجيكا الصلب إبان الغزو العراقي للكويت ووقوفها بجانب الحق الكويتي.

وبين أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بينهما.

وقال معرفي «نتطلع لزيارات متبادلة رفيعة المستوى»، مشيرا إلى « وجود مجالات مشتركة عديدة نستطيع من خلالها تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحه الشعبين الصديقين».

وأشار إلى وجود عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين تغطي مختلف مجالات التعاون.

وعن احدث تطورات اعفاء الكويتيين من تأشيرة «شينغن»، اوضح معرفي ان «ملف الكويت كامل، والموضوع برمته بعهدة البرلمان الأوروبي»، مشيدا بالتطورات الايجابية التي حصلت اخيرا في هذا الملف.

وبخصوص التأشيرة الرقمية لفضاء «شينغن»، أوضح معرفي ان «الفكرة بحاجة إلى إجراءات كثيرة، وقد تحتاج إلى 5 سنوات للتطبيق».

وبخصوص عضوية الكويت في مجلس حقوق الإنسان، قال معرفي «لدينا خطة عمل كاملة وشاملة، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية».

وكشف عن اجتماع مرتقب للكويت مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في ديسمبر المقبل.

من جهته، أكد السفير البلجيكي لدى البلاد كريستيان دومز قوة ومتانة العلاقات البلجيكية ـ الكويتية منذ استقلالها، مشيرا إلى مشاركة بلجيكا في التحالف الدولي لتحرير الكويت من براثن الغزو.

وأشاد بتطور الشراكة التجارية بين البلدين، موضحا إمكانية تطويرها نظرا للامكانات المتاحة في البلدين.

وتابع دومز «سنحتفل في العام المقبل بالذكرى الستين لعلاقاتنا الديبلوماسية، وستوفر لنا هذه الذكرى الكثير من الفرص لتسليط الضوء على تعاوننا الوثيق والارتقاء به إلى مستوى أعلى».

وأكد أن «بلجيكا والكويت لهما مقعد في مجلس حقوق الإنسان، وهذا طريق واعد للتعاون الوثيق، كما يشارك بلدانا أيضا في التحالف الدولي لمحاربة داعش».

وأعرب عن اسفه للأوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها الأطفال في قطاع غزة، لافتا إلى أن بلاده تشجع احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والحل السلمي للصراعات.

وتابع «أنا على يقين أن الكويت، بقدرتها الكامنة وامكاناتها الكبيرة وقدرتها على التواصل مع الدول الأخرى لدعم السلام والحوار، يمكنها أن تفعل الكثير».

وأشاد السفير البلجيكي بـ «دعم الحكومة الكويتية الإنساني السخي والثابت للشعب الفلسطيني».

واختتم كلامه قائلا «تتولى بلجيكا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام 2024. وسبق أن أشارت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إلى أن عملية السلام في الشرق الأوسط ستكون من أولويات الرئاسة البلجيكية، كما سيعقد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز محادثات ثنائية مع الزعماء السياسيين لإسرائيل وفلسطين والأردن ومصر يومي 23 و24 الجاري، من أجل معرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل ديبلوماسي للأزمة».