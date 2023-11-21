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رئيس الوزراء استقبل وزير الخارجية ورؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد

11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد، كلا من مندوبنا الدائم في جامعة الدول العربية (القاهرة) طلال خالد المطيري، وسفيرنا لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية فاضل حيدر الحسن، وسفيرنا لدى مملكة بوتان عادل حسين الجسام، وقنصل عام الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة «هو شي منه» طلال عبدالسلام الهزاع، وسفيرنا لدى جمهورية تشيلي زياد إبراهيم الأنبعي، وقنصل عام الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة «شنغهاي» أنس طالب معرفي، وسفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية طلال راشد المنصور، وسفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا سالم راشد الشبلي، وسفيرنا لدى جمهورية سنغافورة أحمد عبدالرحمن الشريم، وقنصل عام الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة «ميلانو» الشيخ جابر الدعيج، وذلك بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.
حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد، ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل.
من جهة اخرى، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى خافيير ميليي الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الأرجنتين الصديقة.

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