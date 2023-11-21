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فايز الجمهور لمعالجة تجمع المياه في صباح الناصر

11/21/2023 11:39:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
وعد كل من وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي ببحث مشكلة إصلاح مداخل ومخارج منطقة صباح الناصر ومعالجة الاماكن الحرجة التي تتجمع فيها مياه الامطار في المنطقة وذلك حسب اختصاص كل جهة.
جاء ذلك اثناء تواجدهما مع النائب فايز الجمهور وعدد من اهالي منطقة صباح الناصر بالقرب من مدخل ومخرج المنطقة عند الدائري السادس، حيث طالب النائب فايز الجمهور وكيل الاشغال بالتكليف عيد الرشيدي ومدير عام هيئة الطرق بالتكليف م.خالد العصيمي بضرورة التنسيق بين الوزارة والهيئة في موضوع فك التشابك او الاختصاص لمعالجة الحفر في مدخل ومخرج المنطقة من الدائري السادس وكذلك معالجة مشكلة تجمعات مياه الامطار، خاصة اننا في موسم الشتاء وان هناك معاناة من اهالي صباح الناصر من هذه المشكلات التي طال انتظارها.
ولفت الى ان مدخل ومخرج صباح الناصر من السادس يتضمن مدخل الاسعاف والمستشفى، مؤكدا ان هناك معاناة حقيقية من هذه المشكلات وان عامل الوقت مهم لأهالي المنطقة.

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