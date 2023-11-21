الصندوق الكويتي شارك في ملتقى كلية الهندسة للتدريب

(MENAFN
- Al-Anbaa) شارك الصندوق الكويتي للتنمية في ملتقى كلية الهندسة والبترول للتدريب الذي نظمه مكتب العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب في مدينة صباح السالم الجامعية يوم أمس.
كـمــا استعرض الصندوق من خلال جناحه الخاص في المعرض المصاحب للملتقى إصداراته الاعلامية التي تبرز دوره في دعم جهود التنمية البشرية داخل الكويت، لاسيما دعمه السنوي لبرنامج «تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج» منذ عام 2004، الذي بلغ عدد خريجيه أكثر من 850 متدربا ومتدربة. وبدوره، أشاد د. سلطان العنزي أستاذ الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة والبترول ـ جامعة الكويت، بالبرنامج الذي ينظمه الصندوق والذي يسعى لرفع كفاءة الأيدي العاملة الكويتية وتشجيعها وتحفيزها من خلال البرنامج المكون من ثلاث مراحل تدريبية نظرية وعملية داخل وخارج الكويت.
وأضاف العنزي ان هذا البرنامج يهدف إلى تزويد السوق المحلي بالكفاءات والخبرات العلمية في مختلف التخصصات الهندسية بعد اكتساب المتدربين المهارات الكافية متضمنة أحدث التقنيات وأساليب الإدارة العالمية من خلال انضمامهم لأفضل الشركات العالمية.
MENAFN21112023000130011022ID1107468558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.