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الصندوق الكويتي شارك في ملتقى كلية الهندسة للتدريب

11/21/2023 11:39:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك الصندوق الكويتي للتنمية في ملتقى كلية الهندسة والبترول للتدريب الذي نظمه مكتب العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب في مدينة صباح السالم الجامعية يوم أمس.
كـمــا استعرض الصندوق من خلال جناحه الخاص في المعرض المصاحب للملتقى إصداراته الاعلامية التي تبرز دوره في دعم جهود التنمية البشرية داخل الكويت، لاسيما دعمه السنوي لبرنامج «تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج» منذ عام 2004، الذي بلغ عدد خريجيه أكثر من 850 متدربا ومتدربة. وبدوره، أشاد د. سلطان العنزي أستاذ الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة والبترول ـ جامعة الكويت، بالبرنامج الذي ينظمه الصندوق والذي يسعى لرفع كفاءة الأيدي العاملة الكويتية وتشجيعها وتحفيزها من خلال البرنامج المكون من ثلاث مراحل تدريبية نظرية وعملية داخل وخارج الكويت.
وأضاف العنزي ان هذا البرنامج يهدف إلى تزويد السوق المحلي بالكفاءات والخبرات العلمية في مختلف التخصصات الهندسية بعد اكتساب المتدربين المهارات الكافية متضمنة أحدث التقنيات وأساليب الإدارة العالمية من خلال انضمامهم لأفضل الشركات العالمية.

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