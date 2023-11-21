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الشؤون الفنية بـ الأوقاف عقدت الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين

11/21/2023 11:39:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين بالمسجد الكبير والذي شهد حضورا كبيرا تخطى حاجز 800 مختبر من مختلف الفئات المشاركة.
وسيتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومواعيد المقابلات الشفوية فور الانتهاء من التصحيح. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد قد اعلنت أنها أتمت الاستعدادات الخاصة بالاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين والذين بلغ عددهم 905 مواطنين تقدموا لشغل وظيفة امام وخطيب ومؤذن.

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