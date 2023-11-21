الشؤون الفنية بـ الأوقاف عقدت الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين بالمسجد الكبير والذي شهد حضورا كبيرا تخطى حاجز 800 مختبر من مختلف الفئات المشاركة.
وسيتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومواعيد المقابلات الشفوية فور الانتهاء من التصحيح. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد قد اعلنت أنها أتمت الاستعدادات الخاصة بالاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين والذين بلغ عددهم 905 مواطنين تقدموا لشغل وظيفة امام وخطيب ومؤذن.
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