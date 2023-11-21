-->

Wednesday, 22 November 2023 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيثم العلي لـ الأنباء الانتهاء من تشغيل جميع محطات الكهرباء على الوقود النظيف

11/21/2023 11:39:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلن الوكيل المساعد لمحطات القوى وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء م.هيثم العلي عن الانتهاء من تشغيل جميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على الوقود النظيف منخفض الكبريت.
وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه بعد تشغيل محطة الزور الجنوبية منذ بداية الصيف العام الماضي تم تشغيل محطات الدوحة الغربية والشرقية ومحطة الصبية بالوقود النظيف خلال الشهر الماضي.
‏‎وأكد أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية في مجال انتاج الكهرباء للمحافظة على البيئة والالتزام بالمعايير الخاصة بالهيئة العامة للبيئة حيث تم تسجيل انخفاض كبير في الانبعاثات في حين أن التوربينات تعمل بكفاءة كبيرة.
وقال العلي إن أسعار الوقود النظيف تختلف بشكل طفيف عن الوقود التقليدي إلا أنها لا تؤثر بشكل يذكر على الميزانية اذ إن الأمر متعلق بالسوق العالمي.
وأكد أن الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد في مجال حماية البيئة في ظل التوجه العالمي نحو الغاز الطبيعي وهو أنظف أنواع الوقود مشيرا إلى أن الخطة المستقبلية تحويل جميع المحطات للعمل على الغاز حيث تعمل حاليا محطتا الشويخ والشعيبة بكاملهما واجزاء من محطة الزور الجنوبية والصبية على الغاز الطبيعي.
وفي سياق منفصل أعلن العلي عن توقيع عقود صيانة محطة الشعيبة مع الشركة الفائزة بالمناقصة بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية منذ حيث ستبدأ عمليات الصيانة لها لتكون جاهزة للعمل اذ أن قدرة المحطة تبلغ 870 ميغاواط و45 مليون غالون امبراطوري يوميا.

MENAFN21112023000130011022ID1107468556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث