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العدواني الهلال الأحمر شخصية إنجازات كويتية شبابية 5

11/21/2023 11:39:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
برعاية وحضور رجل الأعمال عمر شرار العازمي انطلقت مساء أول من أمس أنشطة ملتقى «إنجازات كويتية شبابية» في نسخته الخامسة بالتعاون مع هيئة العامة للشباب ورعاية إعلامية من «الأنباء»، حيث شهد الملتقى تكريم نخبة من أبناء الكويت الذين تميزوا بإنجازاتهم في مختلف المحافل العربية والدولية.
وعلى هامش الملتقى، قال رئيس مبادرة «إنجازات كويتية» جمال العدواني إن الملتقى أطلق للمرة الأولى عام 2019 برعاية الهيئة العامة للشباب، وتبنى الإنجازات الكويتية التي رفعت اسم الكويت في المحافل الدولية، سواء كانت طبية أو علمية أو رياضية أو ثقافية، مؤكدا السعي لتحفيز الشباب لتقديم كل ما هو افضل للكويت.
وأضاف العدواني: تم اختيار جمعية الهلال الاحمر الكويتية كشخصية الملتقى هذا العام نظرا لدورها الواضح في إرسال المساعدات للمحاصرين في قطاع غزة بفلسطين، ونتعاون مع عدة جهات حكومية لترشيح مجموعة من الاسماء التي حققت إنجازات فعلية، وهي التي تضيف لنا كملتقى، مشيرا الى أن تكريم البطل الكويتي الرامي عبدالله الطرقي مفخرة لنا.
وذكر أن الملتقى تضمن أيضا حلقة نقاشية لشباب لديهم مشاريع متميزة وحققوا من خلالها انجازات كبيرة، وأدارها المذيع غني جمعة وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة سكبة محمد النجار، والمدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري، والرئيس التنفيذي لشركة الدهان سمير الدهان.
بدوره، تمنى البطل الاولمبي عبدالله الطرقي من الشركات وأصحاب الأموال في الكويت القيام بالمبادرات ودعم الشباب خاصة في المجال الرياضي، للمساهمة في شغل أوقات فراغهم وإبعادهم عن السبيات، وخاصة إدمان المخدرات، متقدما بالشكر إلى الهيئة العامة للشباب وجمال العدواني على دعمهم لأصحاب الإنجازات الكويتية.

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