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العتل دعم القوة الناعمة لجمعية المهندسين للمساهمة في خدمة المجتمع

11/21/2023 11:39:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل بجهود المتطوعين والمتطوعات في إنجاح مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة والحضور اللافت للمؤتمر والمعرض المصاحب، داعيا إلى الاستفادة من التجربة لتجاوز العقبات التي واجهناها في المؤتمرات والفعاليات المقبلة.
وأشار العتل، في لقاء تكريمي مع المتطوعين والمتطوعات، إلى أهمية المشاركة في دعم موقع الجمعية المجتمعي ووصفها بـ «القوة الناعمة» في خدمة المهندسين والمهندسات والمجتمع والدولة، مضيفا أن التعاون بيننا ساهم كثيرا في إعطاء صورة وانطباع إيجابيين عن قدرات المهندسين وحبهم للعمل التطوعي.
وأوضح العتل أن الدعوة للقاء أكثر من التكريم المستحق «فصاحب البيت هو من يكرم الضيوف» ولا ينتظر غير الثواب من الله عز وجل والتعبير عن حبه للكويت.

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