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السبيعي الرقابة على الكتب أصبحت لاحقة وليست سابقة

11/21/2023 11:39:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وكيل الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي أن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح الدورة الـ46 لمعرض الكويت الدولي للكتاب وإبراز الدور الثقافي للكويت بهذه المناسبة التي تستقطب الناشرين والمثقفين من عدد كبير من الدول العربية والأجنبية.
وقال السبيعي لـ«كونا» أمس إن قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وبتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري يتعاون بشكل وثيق مع جميع الدور والمكتبات المحلية والدولية المعنية وكذلك مع الناشرين لتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للضيوف المشاركين في المعرض وفعالياته المختلفة.
وأوضح أنه بموجب التعديلات التي صدرت على قانون المطبوعات والنشر فإن «الرقابة على الكتب أصبحت لاحقة وليست سابقة»، ما يعني أن مهمة موظفي الوزارة المكلفين بالتفتيش على الكتب المشاركة في المعرض تقتصر على التأكد من إيداع نسخة من المطبوع المعروض لدى الإدارة المختصة في الوزارة وفق القانون.
وأفاد بأنه في حال ثبوت عدم إيداع نسخة منه يبلغ الموظف الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفا أنه في حال عرض مطبوع مخالف للتداول فإن للموظف الحق في أخذ نسخة منه لإثبات تداوله في المكتبة وبالتالي فإن المستورد يتحمل المسؤولية القانونية عن عرضه وتداوله.
وأشار إلى أن موظفي إدارة المطبوعات والنشر في الوزارة سيتواجدون في المعرض لتقديم خدماتهم للناشرين، مؤكدا أن إدارة تفتيش المطبوعات ستتيح المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاتهم حول الكتب المعروضة والمشاركة في المعرض من خلال رمز استجابة سريع QR Code.
وبين أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات أو مقترحات بشأن المعرض من الناشرين والجمهور على حد سواء، مثمنا تعاون الجميع في إظهار هذا المحفل الثقافي بالصورة التي تليق بالكويت.

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