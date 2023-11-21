الأستاد يناقش أسباب تأخر المناقصات العالقة لـ الكهرباء لدى ديوان المحاسبة قريبا

(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان اجتماعا سيعقد قريبا بين مسؤولي الوزارة ومسؤولي ديوان المحاسبة لبحث تأخر بعض إجراءات مشاريع الوزارة. وأوضحت المصادر أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد طلب في وقت سابق من وكلاء قطاعات الوزارة حصر موضوعات المناقصات العالقة لمناقشتها مع مسؤولي ديوان المحاسبة وتوضيح وجهة نظر الوزارة بشأن استفسارات الديوان حول تلك المناقصات. وأشارت المصادر إلى حرص الوزير الأستاد على إنهاء جميع المعوقات التي تحول دون أخذ موافقة ديوان المحاسبة على مشاريع مناقصاتها، باعتبار هذه المشاريع تمثل أهمية قصوى لقطاعات الوزارة المختلفة، متوقعة أن يؤتي الاجتماع المرتقب بنتائج إيجابية لصالح الوزارة. وذكرت أن قطاعات الوزارة المختلفة انتهت من إعداد كشف بأرقام المناقصات العالقة وأسباب عدم موافقة الديوان عليها والردود على استفسارات الديوان بشأن كل مناقصة.
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