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الأستاد يناقش أسباب تأخر المناقصات العالقة لـ الكهرباء لدى ديوان المحاسبة قريبا

11/21/2023 11:39:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان اجتماعا سيعقد قريبا بين مسؤولي الوزارة ومسؤولي ديوان المحاسبة لبحث تأخر بعض إجراءات مشاريع الوزارة. وأوضحت المصادر أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد طلب في وقت سابق من وكلاء قطاعات الوزارة حصر موضوعات المناقصات العالقة لمناقشتها مع مسؤولي ديوان المحاسبة وتوضيح وجهة نظر الوزارة بشأن استفسارات الديوان حول تلك المناقصات. وأشارت المصادر إلى حرص الوزير الأستاد على إنهاء جميع المعوقات التي تحول دون أخذ موافقة ديوان المحاسبة على مشاريع مناقصاتها، باعتبار هذه المشاريع تمثل أهمية قصوى لقطاعات الوزارة المختلفة، متوقعة أن يؤتي الاجتماع المرتقب بنتائج إيجابية لصالح الوزارة. وذكرت أن قطاعات الوزارة المختلفة انتهت من إعداد كشف بأرقام المناقصات العالقة وأسباب عدم موافقة الديوان عليها والردود على استفسارات الديوان بشأن كل مناقصة.

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