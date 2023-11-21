القوى العاملة تعديل بعض ضوابط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تعديل بعض ضوابط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعما لأصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس.
وأشارت الهيئة في بيان إلى ان التعديلات تضمنت:
٭ تمديد فترة استخدام السيارات الى 7 سنوات بدلا من 5 لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية.
٭ تمديد فترة استخدام «الدراجة النارية» إلى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.
٭ إلغاء الضمان المالي 500 دينار شرط التسجيل «الدراجة النارية»، وذلك وفق شروط وضوابط الإدارة العامة للمرور.
٭ زيادة تقدير الاحتياج المبدئي إلى 15 عاملا بدلا من 10 لنشاط المطاعم.
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