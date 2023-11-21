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القوى العاملة تعديل بعض ضوابط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

11/21/2023 11:39:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تعديل بعض ضوابط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعما لأصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس.
‏وأشارت الهيئة في بيان إلى ان التعديلات تضمنت:
٭ تمديد فترة استخدام السيارات الى 7 سنوات بدلا من 5 لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية.
٭ تمديد فترة استخدام «الدراجة النارية» إلى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.
٭ إلغاء الضمان المالي 500 دينار شرط التسجيل «الدراجة النارية»، وذلك وفق شروط وضوابط الإدارة العامة للمرور.
٭ زيادة تقدير الاحتياج المبدئي إلى 15 عاملا بدلا من 10 لنشاط المطاعم.

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