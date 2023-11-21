أحمد الفهد وشهاب بن طارق بحثا تعزيز التعاون الكويتي ـ العماني في المجالات الدفاعية



وزير الدفاع: أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات الداعمة لأواصر التعاون والتشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علاقات تاريخية عريقة وروابط أخوية متينة تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحريصون على تعزيزها وتطويرها على الأصعدة والمستويات كافة



بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان صاحب السمو شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد أمس الثلاثاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن اللقاء الذي جمع الوزيرين جاء على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة مسقط.

وأضاف البيان ان اللقاء استعرض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد الشيخ أحمد الفهد بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهم على تعزيزها وتطويرها على الأصعدة والمستويات كافة.

وأكد أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات التي تدعم أواصر التعاون والتشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر اللقاء سفيرنا لدى سلطنة عمان د. محمد الهاجري.