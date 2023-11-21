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الهلال الأحمر الكويتي بدأ توزيع الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين في غزة

11/21/2023 11:39:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ فريق المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس الثلاثاء بتوزيع الدقيق على الأسر النازحة في محافظات «الوسطى» وسط غزة و«خانيونس» و«رفح» جنوبي غزة.
وقال رئيس الفرق التطوعية أحمد أبو دية في تصريح لـ «كونا» إنه بدأ بتنفيذ مشروع توزيع الدقيق على الأسر النازحة في قطاع غزة بعد التعاقد مع شركة «مطاحن السلام الفلسطينية» بغزة للتوريد اليومي.
وأضاف أنه سيتم توزيع الدقيق على النازحين في مراكز الإيواء والمنازل والمستشفيات إلى جانب استفادة الطواقم الطبية وعدد من الفئات المجتمعية المختلفة في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة عبر لجان محلية وأهلية. وأوضح ان كيس الدقيق الذي يتم توزيعه يزن 25 كيلوغراما يكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد ويكفيها لصنع الخبز لنحو عشرين يوما.

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