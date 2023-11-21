مساعد آمر القوة الجوية بحث التعاون العسكري مع ماليزيا

مساعد آمر القوة الجوية بحث التعاون العسكري مع ماليزيا
التاريخ
11/21/2023 11:39:14 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل مساعد آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر سالم المزين بمكتبه صباح أمس نائب الأمين العام (للسياسات) لوزارة الدفاع الماليزية الصديقة محمد ياني داود والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
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