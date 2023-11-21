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مساعد آمر القوة الجوية بحث التعاون العسكري مع ماليزيا

11/21/2023 11:39:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل مساعد آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر سالم المزين بمكتبه صباح أمس نائب الأمين العام (للسياسات) لوزارة الدفاع الماليزية الصديقة محمد ياني داود والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

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