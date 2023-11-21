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سالم العبدالله بحث مع ديمة اليحيى تعزيز الشراكة بين الكويت ومنظمة التعاون الرقمي

11/21/2023 11:39:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس الثلاثاء الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد، حيث تم مناقشة القضايا المتصلة بالتحول الرقمي، وتعزيز الشراكة بين الكويت العضو المؤسس في المنظمة وباقي أعضاء المنظمة، وأطر دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات.
وأشاد وزير الخارجية بجهود المنظمة في تعزيز التعاون الرقمي بين الوزارات والهيئات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة، وتمكين جميع الدول الأعضاء من بناء اقتصادات رقمية وتوظيف التكنولوجيا، سعيا إلى مستقبل رقمي يخدم أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها، ثمنت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي دور الكويت في دعم أعمال المنظمة، مشيدة بالتجربة المتميزة التي تمتلكها الكويت في مجال التحول الرقمي وجهودها الفاعلة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي، تحقيقا لمستقبل رقمي واعد للجميع يلبي التطلعات المرجوة.

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