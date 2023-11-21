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الخالد أثق بقدرة رجال الأمن على مواكبة الأساليب الإجرامية لتهريب المخدرات وتوجيه الضربات الموجعة لتجارها

11/21/2023 11:39:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا يقظة عناصر المؤسسة الأمنية والتعاون الوثيق مع أجهزة الدولة المعنية


كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمس الثلاثاء عددا من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية المشاركة في إحباط تهريب نصف طن من مادة الحشيش المخدرة عبر البحر إلى البلاد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد نقل إلى المكرمين تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد، مؤكدا استحقاقهم هذا التقدير لما بذلوه من جهد ساهم في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المخدرات والتي تقدر قيمتها بـ 1.5 مليون دينار.
وأضاف الشيخ طلال الخالد وفق البيان أنه «بفضل الله عز وجل ومن ثم يقظة رجال الأمن تم إحباط تهريب هذه الكمية»، مؤكدا ثقته برجال المؤسسة الأمنية وقدرتهم على مواكبة الأساليب الإجرامية لتهريب المخدرات وتوجيه الضربات الموجعة لتجار السموم البيضاء التي ما كانت لتتحقق لولا يقظتهم والتعاون الوثيق مع أجهزة الدولة المعنية. وحضر التكريم وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية.

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