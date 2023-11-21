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خطوة بخطوة.. اعرف إزاى تنقل رخصة محل فى حالة التنازل

11/21/2023 11:32:10 PM
(MENAFN- Youm7) بإجراءات سريعة وسهلة استطاعت المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية أن تحسن من مستوى الخدمات التى يحصل عليها المواطنون من المحليات، وتبسيطها وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات وإجراءات الحصول على إحدى الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال، وهي خدمة نقل رخصة إشغال طريق (فى حالة التنازل).



إجراءات نقل رخصة إشغال طريق (فى حالة التنازل):
- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.



المستندات المطلوبة لنقل رخصة إشغال طريق (فى حالة التنازل):
- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل والمتنازل إليه.



جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح لأصحاب المحال خدمة تجديد رخصة إشغال طريق، باتباع الخطوات وتقديم المستندات التالية:

1- يتقدم المواطن إلى الموظف المختص بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بطلب الحصول على ترخيص على النموذج المعد لذلك.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها، وتشمل:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بناءً على معاينة الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

5- سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة.

6- استلام ترخيص إشغال الطريق.












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