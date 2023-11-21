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لافروف: الوضع فى غزة كارثى وحجم المساعدات ليس كافيا

11/21/2023 11:32:08 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مُضيفًا أنه من الواضح تمامًا أن الحجم الحالي للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى المنطقة ليس كافيًا.

وقال لافروف، خلال اجتماع مع نظرائه من عدد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إن "الوضع الحالي يظهر مدى الكارثة التي يمكن أن يحدثها اتباع مسار يتجاهل القانون الدولي".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "أننا نشهد بالفعل عواقب إنسانية كارثية في قطاع غزة. ومن الواضح أن إمدادات المساعدات الإنسانية غير كافية، والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر".

وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أنه بالنظر إلى وضع الصراع في المنطقة اليوم، فإن الأولوية القصوى "هي تسوية القضايا الملحة، وتحديدا الاتفاق على وقف إطلاق النار، وحل القضية الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن".







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