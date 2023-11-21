جاكرتا تدين هجوما إسرائيليا على المستشفى الإندونيسى فى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أدانت إندونيسيا الهجوم الإسرائيلى على المستشفى الإندونيسى فى غزة، والذى أدى إلى مقتل العديد من المدنيين .
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي - وفقا لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - إن "الهجوم يعد انتهاكا حقيقيا للقانون الإنساني الدولي"، داعية جميع الدول، وخاصة تلك التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، إلى استخدام نفوذها وقوتها لحثها على وقف فظائعها .
وأضافت مرسودي أن وزارتها فقدت الاتصال بثلاثة مواطنين إندونيسيين متطوعين في المستشفى الإندونيسي.. متابعة: "لقد قمت بالاتصال بوكالة الأونروا في غزة للاستفسار عن الوضع في المستشفى الإندونيسي وتلقيت إجابة مفادها أن الأونروا لا تستطيع الاتصال بأي شخص في المستشفى الإندونيسي في هذا الوقت".
وأوضحت وزيرة الخارجية الإندونيسية أن وزارتها حاولت أيضا التواصل مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن من المنظمتين.
وأكدت: "سأواصل محاولة الاتصال بمختلف الأطراف للحصول على معلومات تتعلق بالمستشفى الإندونيسي وسلامة المواطنين الإندونيسيين الثلاثة".
MENAFN21112023000132011024ID1107468487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.