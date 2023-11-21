-->

Wednesday, 22 November 2023 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جاكرتا تدين هجوما إسرائيليا على المستشفى الإندونيسى فى قطاع غزة

11/21/2023 11:32:08 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت إندونيسيا الهجوم الإسرائيلى على المستشفى الإندونيسى فى غزة، والذى أدى إلى مقتل العديد من المدنيين .



وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي - وفقا لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - إن "الهجوم يعد انتهاكا حقيقيا للقانون الإنساني الدولي"، داعية جميع الدول، وخاصة تلك التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، إلى استخدام نفوذها وقوتها لحثها على وقف فظائعها .



وأضافت مرسودي أن وزارتها فقدت الاتصال بثلاثة مواطنين إندونيسيين متطوعين في المستشفى الإندونيسي.. متابعة: "لقد قمت بالاتصال بوكالة الأونروا في غزة للاستفسار عن الوضع في المستشفى الإندونيسي وتلقيت إجابة مفادها أن الأونروا لا تستطيع الاتصال بأي شخص في المستشفى الإندونيسي في هذا الوقت".



وأوضحت وزيرة الخارجية الإندونيسية أن وزارتها حاولت أيضا التواصل مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن من المنظمتين.



وأكدت: "سأواصل محاولة الاتصال بمختلف الأطراف للحصول على معلومات تتعلق بالمستشفى الإندونيسي وسلامة المواطنين الإندونيسيين الثلاثة".












MENAFN21112023000132011024ID1107468487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث